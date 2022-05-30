Rusya’dan sürpriz adım! Türkiye'de açma kararı aldılar

Rusya İhracat Merkezi, Rus gıda ürünlerinin tanıtımı için Türkiye’de showroom açılmasının planlandığını duyurdu. Dış Ekonomiden sorumlu devlet işletmesi VEB.RF’ye bağlı Rusya İhracat Merkezi Başkanı Aleksey Solodov, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri Vietnam ve Mısır’ın ardından, showroom açılacak beşinci ülke olarak Türkiye’nin gündemde olduğunu açıkladı.



İhracat komisyonu toplantısında konuşan Solodov, “Şimdi beşinci pavyonun açılacağı ülkeyi seçmeye çalışıyoruz. Ülkenin ve dış ticaret göstergelerini, coğrafyayı, pazar özelliklerini ve tüketici tercihlerini inceliyoruz. En umut verici olanlardan biri, en büyük ticari ve ekonomik ortağımız olan Türkiye” dedi.



Rus yetkili, tanıtım ve tadım için showroom açılmasının distribütörlerin, perakende zincirlerinin ve sıradan tüketicilerin Made in Russia ürünlerini daha iyi tanımasını sağlayacağını belirtti.