Rusya'dan, Suriye’nin kuzeyine hava saldırısı!

Halep kırsalında mukim Ethem Halebi adında bir aktivist, Rus savaş uçaklarının Halep’in güneybatısında yer alan Maarret en-Numan bölgesini dört füzeyle hedef aldığını aktardı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak Rusya’ya ait üç adet insansız hava aracının bölgede yoğun uçuş gerçekleştirmesinin, bombardıman ihtimali nedeniyle yerel halkta tedirginlik yarattığını belirtti. Rusya'nın muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere düzenlediği hava saldırıları, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan itibaren kesilmişti.

Suriyeli muhaliflerin 'Hava İzleme Birimi 80', Rusya hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının mart ayı boyunca yoğun keşif ve devriye uçuşları gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana kayda değer bir hava saldırısı gerçekleşmediği ancak Rus uçaklarının siviller arasında paniğe neden olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar ise rejim güçlerinin, Halep’in batısında Dar İzze kasabası yakınında, Türk askerlerinin konuşlandığı mevzilere top atışı gerçekleştirildiğini öne sürdü. Önceki gün de 46. Alay’dan rejim güçlerinin Etarib ilçesi yakınında, Kefer Nuran’da Türk ordusuna ait bir zırhlı aracı güdümlü füzeyle hedef aldığı iddia edildi.

Suriye ordusundan ayrılan subaylardan Albay Mustafa el-Bakur açıklamasında şu iddialarda bulundu:

“Suriye rejimi Rusya’nın onayı olmadan herhangi bir askeri hamlede bulunamayacağı biliniyor. Türkiye, İstanbul Boğazı’nı kapattığından, Rusya bunu Türkiye’nin kendisi aleyhindeki yaptırımlara katılması olarak yorumlamış olabilir. Rusya Türkiye’ye çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının değişebileceğine dair bir mesaj veriyor olabilir.”

Albay Mustafa el-Bakur, 46. Alay’da Hizbullah unsurlarının da yer aldığına işaret ederek, Kefer Nuran’da Türk zırhlı aracına düzenlendiği iddia edilen füze saldırısına Hizbullah üyelerinin de katılmış olabileceğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Türkiye’ye ait SİHA’lar bölgede yoğun uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Cebel Zaviye bölgesinde bir rejim askerinin keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğü, Heyetu Tahriru’ş Şam örgütünün Kefernebel bölgesindeki rejim güçlerine ait mevzilere havan topu atışı yaptığı öğrenildi.

Bu arada Barış Pınarı bölgesindeki Türk askeri birliklerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Temir kırsalındaki Dardara, Tel Şanan ve Altavile’deki PYD mevzilerini obüs ve top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı. Türkiye en son 18 Mart’ta Tel Temir kırsalında benzer bir operasyon gerçekleştirmişti.