Rusya'dan soruşturma: Anne, beğeni uğruna oğlunu poşete koydu, dehşete tepki yağdı! Allah akıl fikir versin!

Rusya’da sosyal medya fenomeni bir anne daha fazla izlenme ve beğeni uğruna oğlunu torbanın içine koyup bakın çocuğa ne yapmış! Tepki çeken paylaşımın ardından son gelen habere göre yetkililer anne hakkında resmî soruşturma başlattı.

Rusya’da sosyal medya fenomeni bir annenin, daha fazla izlenme ve beğeni uğruna yaptığı tepki çekti. Anna Saparina isimli kadın, oğlunu vakumlu plastik bir torbanın içine koyup havayı pompa ile çektiği anları kaydedip TikTok hesabında paylaştı.

Kısa sürede gündem olan görüntülerde çocuğun, torbanın içindeki hava çekildikçe nefessiz kalmaya başlayıp korkuyla çığlık attığı görüldü. Tepki çeken paylaşımın ardından Rusya çocuk koruma birimleri, çocuğun hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle anne hakkında resmî soruşturma başlattı.

 

Saparina’nın, ebeveynlik üzerine içerikler üreten ve milyonlarca izlenme alan bir TikTok kanalına sahip olduğu biliniyor. Videonun “3 haftalık hastalık iznindeyken…” notuyla paylaşılması da eleştirileri daha da artırdı.

Olay sonrası sosyal medya kullanıcıları, annenin cezalandırılması ve çocuğun güvenliğinin sağlanması için yetkililere çağrıda bulunurken, görüntüler ülkede infial yarattı.

