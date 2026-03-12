Yandex’ten sürüşe yeni kolaylık: Navigasyon direksiyon arkasında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamada, Türkiye'de Apple CarPlay ve Android Auto kullanıcıları yaklaşan manevralar ve diğer navigasyon uyarılarını doğrudan araçların baş üstü göstergesinde (HUD) ve direksiyon arkasındaki dijital gösterge ekranında görebiliyor.

Rota yönlendirmelerinin baş üstü ve gösterge ekranlarında görüntülenebilmesiyle sürücüler, anlık hız bilgisi, yaklaşan manevralar ve bir sonraki dönüş için şerit yönlendirmelerini tek bakışta takip edebiliyor. Bu sayede sürücüler, gözünü yoldan ayırmadan trafiğe daha iyi odaklanabiliyor ve rota değişikliklerine önceden hazırlanabiliyor.

Güncelleme, Türkiye'de hem Yandex Maps hem de Yandex Navi uygulamalarında kullanılabiliyor. Özelliğin kullanılabilmesi için uygulamanın en güncel sürüme yükseltilmesi ve araçların Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden baş üstü gösterge ya da dijital gösterge ekranı entegrasyonunu desteklemesi gerekiyor.

Uyumluluk araç modeline, donanım paketine ve yazılım sürümüne göre değişebildiği için sürücülerin araç kılavuzunu incelemesi, üreticinin internet sitesini kontrol etmesi veya yetkili bayilerden bilgi alması öneriliyor.

Yandex Türkiye, bu güncellemeyle sürüşü daha kolay ve pratik hale getiren, sürücülerin yolculuk sırasında daha iyi bilgilendirilmesini sağlayan navigasyon çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor.