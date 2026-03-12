Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu
Trabzonspor'a Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcunun sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Arseniy Batagov, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor 1 aylık süreçte sırasıyla Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.
