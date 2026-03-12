  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Askerleri orduda tutamıyoruz' diyen Patrice Moyeuvre'den Türkiye itirafı: Kimsenin yapamadığını başardılar Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi Derideki masum görünen benlere dikkat: Ailede melanom öyküsü bulunması... Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul’da tarihi kemer yeniden suyla buluştu BYD ve Chery'e olay 'Türkiye' tepkisi! Canlı yayında çılgına döndü: Bedel ödemeleri lazım böyle olmaz Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu Türkiye'ye büyük ayıp! Theresa Fallon 'şoktayım' diyerek kapalı kapılar ardında yaşananları açıkladı İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu

Trabzonspor, Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

#1
Foto - Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu

Trabzonspor'a Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcunun sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

#2
Foto - Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

#3
Foto - Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu

Arseniy Batagov, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

#4
Foto - Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu

Trabzonspor 1 aylık süreçte sırasıyla Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Müslim geberdi
Dünya

Salih Müslim geberdi

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı
Gündem

Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının üçüncü duruşmasında, yargı bağımsızlığına gölge dü..
Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!
Dünya

Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!

Ortadoğu’daki savaşın enerji ve tedarik hatlarını vurması, pişirme gazında ciddi kıtlığa yol açtı. Gaz stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle..
Türkiye'den S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye'den S-400 açıklaması

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili açıklama yaptı.
Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!
Dünya

Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!

Hürmüz Boğazı ve Irak kara sularında tırmanan gerilim neticesinde, son 24 saatte aralarında yakıt tankerlerinin de bulunduğu toplam 6 ticari..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23