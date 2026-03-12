Ramazan 'dinci'leri

HABER MERKEZİ

İslam’ı ve emirlerini karanlık çağdan gelen ses diyerek aşağılama gafletinde bulunanlar ve milletin her türlü mukaddesatına dil uzatan seküler yobazlar, İslami kavramları istismar ederek ayakta kalmaya çalışıyor. Türkiye’deki başörtüsü düşmanlığının sembol isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıllarda ölen Türkan Saylan’ın genel başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de (ÇYDD) mübarek Ramazan ayı üzerinden istismar faaliyeti yürütüyor. Milli irade karşıtı her eylemin içerisinde yer alan, İslami kavramlara yönelik akıl almaz bir düşmanlık sergileyen ÇYDD, kendi sitelerinden yaptıkları duyuruda değerlerine sövdükleri milletten fitre ve zekât talebinde bulundu. 3 Mart’ta, ümmeti birleştiren Hilafet’in kaldırılmasını coşkuyla kutlayan ÇYDD Çanakkale Şubesi, “Vereceğiniz fitre ve zekât bağışlarınız ile alışveriş kartı, yemek kartı, erzak kolisi gibi yardımlarınız için şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim: 0507 *** ** 70” sosyal medya paylaşımıyla bağış talebinde bulunurken ÇYDD Almanya şubesi ise “30. yılımızda da Ramazan’da ve Bayram’da gönlümüz Anadolu’da Kızlarımızın eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Yapacağınız her bağış, onların yarınlarına umut olacaktır” şeklinde paylaşımlarla gurbetçilerden yardım topluyor. Kurucu başkanlığını Suna Kıraç’ın yaptığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’da Ramazan ayında Müslümanların sadaka ve fitresine göz dikti. TEGV internet sitesinde yayınladığı Ramazan Bağışınız Eğitime Dönüşsün! Başlığıyla yayınladığı ilanda, “Ramazan bağışınızı TEGV’e yaparak Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımızın ücretsiz olarak nitelikli eğitimle buluşmasına destek olabilirsiniz” ifadelerini kullanarak Ramazan bağışı talep etti.

GERÇEK KİMLİKLERİNE DÖNSÜNLER

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Ramazan ayında bari gerçek yüzlerini ortaya koysunlar. Yıllarca inanç değerlerimize, inanç kimliğimize ve toplumsal hassasiyetlerimize saldıranların bugün din üzerinden söylem üretmeye çalışması büyük bir çelişkidir. Bu noktada samimi olmaları, özlerine dönmeleri ve gerçek kimliklerini gizlemeden ortaya koymaları gerekir. Sağa sola ‘din istismarı’ eleştirileri yöneltenlerin, aslında kendilerinin inançlarımızı ve dinimizi siyasi ya da toplumsal çıkarlar için kullanmaları kabul edilemez. Bugün yaptıkları açıklamalar ve sergiledikleri tutumlar, samimiyetten uzak bir yaklaşımın göstergesidir. Din üzerinden siyaset üretmek, inanan insanların duygularını istismar etmek ve bu hassasiyetler üzerinden menfaat elde etmeye çalışmak doğru değildir. İnanç, toplumun en kutsal değerlerinden biridir ve bu değer üzerinden yapılan her türlü istismar, toplumun vicdanında karşılık bulmaz. Bu nedenle herkesin samimi olması, gerçek kimliğini saklamadan ortaya koyması gerekir. Çünkü biz kimin ne olduğunu, geçmişte ne söylediğini ve bugün ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.