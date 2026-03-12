Parayı veren düdüğü çalar! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

  • İSTANBUL
Süper Lig evi Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı Real Madrid ve PSG'nin dikkatini çekerken sarı-kırmızılı yönetim yıldız golcü için en az 150 milyon euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Nijeryalı golcü için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu öğrenildi.

REAL MADRID VE PSG TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Nijeryalı golcünün yükselen formu Avrupa'nın iki dev kulübünü de harekete geçirdi.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in temsilcileri, yıldız golcüyü yakından izlemek için Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. İki kulübün de sezon sonunda sarı-kırmızılı yönetimin kapısını çalması bekleniyor.

 

GALATASARAY'IN EN DÜŞÜK TALEBİ 150 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi şu an için Victor Osimhen'i satmayı planlamıyor. Ancak olası transfer görüşmeleri için belirlenen bonservis bedelinin en az 150 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeyi düşünmüyor.

