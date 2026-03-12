  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Askerleri orduda tutamıyoruz' diyen Patrice Moyeuvre'den Türkiye itirafı: Kimsenin yapamadığını başardılar Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi Derideki masum görünen benlere dikkat: Ailede melanom öyküsü bulunması... Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul’da tarihi kemer yeniden suyla buluştu BYD ve Chery'e olay 'Türkiye' tepkisi! Canlı yayında çılgına döndü: Bedel ödemeleri lazım böyle olmaz Büyük fecaat: Batagov'dan Trabzonspor'a kötü haber: Korkulan oldu Türkiye'ye büyük ayıp! Theresa Fallon 'şoktayım' diyerek kapalı kapılar ardında yaşananları açıkladı İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Karabasan, halk arasında yaygın olarak bilinen ve korku uyandıran bir gelişmedir ve buna göre uzmanların yorumları da farklılık gösterebiliyor.

#1
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Karabasan olarak bilinen uyku felci, birçok insanın gecelerini kabusa çeviren bir durumdu. Bilim insanları, bu olayın REM uykusu ile uyanıklık arasındaki beyin geçiş hatasından kaynaklandığını belirledi. Stres, kaygı ve uyku düzensizliği gibi faktörler tetikleyici rol oynuyordu. İşte detaylar...

#2
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Bu olay, uykuya dalma veya uyanma anında kişinin bilincinin tamamen açık olmasına rağmen vücudunu hareket ettirememesi ve konuşamaması ile karakterizedir. Genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren geçici bir durumdur ve tehlikeli değildir, ancak yoğun korku ve panik hissi yaratır.

#3
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Uyku felci, REM (Hızlı Göz Hareketi) uykusu evresinde meydana gelen bir geçiş bozukluğundan kaynaklanır. REM uykusu sırasında beyin rüyaları görürken vücut kaslarını geçici olarak felç eder (REM atonia); bu, rüyaların fiziksel olarak hareket ettirilmesini önler ve kişiyi güvende tutar. Karabasan ise tam bu felç halinin devam ettiği sırada beyin uyanık hale geldiğinde oluşur: Beyin uyanmıştır ama vücut hâlâ "kilitli"dir.

#4
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Bu yüzden kişi çevresinin farkındadır, gözlerini hareket ettirebilir ama kollarını, bacaklarını veya sesini kontrol edemez. Cleveland Clinic ve NCBI gibi kaynaklara göre bu durum, uyku-uyanıklık döngüsündeki bir "aşırı örtüşme" (overlap) olarak açıklanır. REM uykusundan ani çıkış veya uykuya hızlı giriş (SOREM - Sudden Onset REM) tetikleyicidir.

#5
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Karabasan yaşayan kişiler genellikle şu belirtileri ifade eder: • Vücudun tamamen hareketsiz kalması (geçici felç). • Konuşamama veya ses çıkaramama.

#6
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

• Göğüste ağır bir baskı veya ağırlık hissi (boğuluyormuş gibi). • Yoğun korku, panik ve ölüm korkusu. • Halüsinasyonlar: Odada bir varlık (karabasan, gölge, yaratık) hissetme, ses duyma veya birinin üzerine oturduğunu sanma.

#7
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Bu halüsinasyonlar kültüre göre değişir; Türkiye'de "karabasan basması" olarak tarif edilirken, başka ülkelerde "cadı basması" veya "yaşlı cadı" gibi isimler alır.

#8
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

KARABASAN'IN GİZEMLİ DÜNYASI Araştırmacılar, karabasan olarak bilinen uyku felcinin, halk arasında yaygın bir korku kaynağı olduğunu ifade etti. Bu durum, bireylerin uykuya dalarken veya uyanırken vücutlarını hareket ettirememesiyle karakterize edilmişti. Genellikle kısa süren bu ataklar, yoğun korku ve halüsinasyonlarla eşlik ediyordu.

#9
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Uzmanlar, karabasan'ın tarih boyunca mitler ve efsanelerle ilişkilendirildiğini, ancak bilimsel temellerinin son yıllarda aydınlatıldığını belirtti. Özellikle modern yaşamın getirdiği stres faktörleri, bu olayın sıklığını artırıyordu. Cleveland Clinic'in raporuna göre, dünya genelinde her üç kişiden birinin hayatında en az bir kez karabasan yaşadığı tahmin edilmişti.

#10
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Bilim insanları, karabasan'ın temel sebebinin REM uykusu evresiyle ilgili bir beyin hatası olduğunu ortaya koydu. REM uykusu sırasında, vücut kasları felç benzeri bir duruma girerek rüyaların fiziksel olarak yaşanmasını engelliyordu. Ancak uyanıklık anında bu felç hali devam ettiğinde, birey bilinçli haldeyken hareket edemiyordu. Scientific American dergisinde yayımlanan bir makalede, bu durumun uyanıklık ile REM uykusu arasındaki arayüzde meydana gelen basit bir beyin arızası olarak tanımlandığı ifade edildi.

#11
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Araştırmacılar, bu geçişin bozulmasının, stres, kaygı ve uyku yoksunluğu gibi etkenlerle tetiklendiğini vurguladı. Uzmanlar, karabasan'ın sadece bir uyku bozukluğu olmadığını, aynı zamanda psikolojik faktörlerle bağlantılı olduğunu belirtti.

#12
Foto - İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Örneğin, düzensiz uyku saatleri, vardiyalı çalışma veya jet lag gibi durumlar, beyin ritmini bozarak bu atakları artırıyordu. NHS'nin açıklamalarına göre, insomnia ve bozulmuş uyku düzeninin karabasan riskini önemli ölçüde yükselttiği tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı
Gündem

Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının üçüncü duruşmasında, yargı bağımsızlığına gölge dü..
İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe
Dünya

İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, yaptığı açıklamasında "İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizi..
Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti
Gündem

Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit içerikli söylemleri üzerine Van Cumhuriyet ..
Tarafsızlık kalkanı da çatladı! İsviçre kalleş saldırılar sonrası Tahran'ı terk etti
Gündem

Tarafsızlık kalkanı da çatladı! İsviçre kalleş saldırılar sonrası Tahran'ı terk etti

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılar sonrası tansiyonun düşmediği İran’da, dünya diplomasisinin en kritik köprüsü de çöktü. Y..
Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!
Dünya

Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!

Hürmüz Boğazı ve Irak kara sularında tırmanan gerilim neticesinde, son 24 saatte aralarında yakıt tankerlerinin de bulunduğu toplam 6 ticari..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23