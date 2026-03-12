İşte uyku felcinin ardından olanlar... Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Bu olay, uykuya dalma veya uyanma anında kişinin bilincinin tamamen açık olmasına rağmen vücudunu hareket ettirememesi ve konuşamaması ile karakterizedir. Genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren geçici bir durumdur ve tehlikeli değildir, ancak yoğun korku ve panik hissi yaratır.