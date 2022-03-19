Rusya'dan sonra o ülke! ABD'liler açıkladı: İşgal başlayacak

ABD’li Newsweek, bu yılın sonbaharında Çin’in Tayvan’a saldıracağını iddia etti. Newsweek'te yayınlanan bir raporda, sızdırılan Rus istihbarat belgelerine göre Tayvan'a yönelik Çin işgalinin bu sonbaharda başlayacağı öne sürüldü.

Rapora göre Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, sızdırılan belgelerin doğru olup olmadığına göre bir açıklama yapamayacağını ifade etti. Joseph Vu, Çin'in böyle bir isteği olsun veya olmasın, kendilerinin böyle bir işgale hazır olması gerektiğini kaydetti. Tayvan Adası, Çin İmparatorluğu'nun bir parçası iken, kanlı bir savaşla 1895'te Japonya İmparatorluğu tarafından sömürgeleştirilmişti.

1945 yılında Japonya'nın teslim olması ve 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle Tayvan yeniden Çin eline geçti.

Çin İç Savaşı neticesinde, 1949'da Mao'nun Komünist güçlerinin Çin'i ele geçirmesi üzerine Çin Cumhuriyeti devrildi. Cumhuriyet yönetimi Tayvan adasına kaçarak burada yönetimini devam ettirdi.

Böylece Çin, anakaradaki Komünist yönetim ve Tayvan adasındaki eski cumhuriyet yönetimi arasında bölündü.

Çin bu tarihten itibaren Tayvan'da hak iddia etti fakat ABD korumasındaki Tayvan'a çıkartma yapmaya cesaret edemedi.

Son dönemde Çin'in güçlenmesine ve ABD'nin bölgedeki gücünün zayıflamasına paralel olarak, Çin'in Tayvan'a müdahale tehditlerini artırması dikkat çekiyor.

Çin, Tayvan'a Hong Kong modeliyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne katılması teklifinde bulunuyor. Tayvan ise Çin'in Hong Kong'a verdiği sözleri tutmamasını gerekçe göstererek, böyle bir şeyin müzakeresinde bile bulunmayacaklarını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News