Rusya'dan son dakika Orta Doğu adımı
İsrail ve İran arasındaki gerilime ilişkin devreye giren Rusya itidal çağrısı yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerginliği ele aldı.
Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Hanegbi telefon görüşmesi yaptı.
İtidal çağrısı
Orta Doğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Patruşev, "gerilimin daha da artmasının önlenmesi amacıyla tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ve Rusya'nın, anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu" vurguladı.
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