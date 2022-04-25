Rusya’dan sivillerin yoğun olduğu tren istasyonlarına füzeli saldırı!
Rusya’nın tren istasyonlarına füzeli saldırıda bulunması sonrasında Ukrayna’nın doğusundan kaçışlar hızlandı.
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş 61 gününde devam ederken, Ukrayna'nın 5 farklı tren istasyonuna füzeli saldırı düzenlendi.
"Çok sayıda ölü ve yaralı"
Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin
orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.
Hedef asker ve mühimmat
Daha önce de benzer saldırılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, Ukrayna'ya askeri mühimmat taşıyan trenler ile askeri hareketliliğin yaşandığı istasyonların hedef alındığını duyurmuştu.