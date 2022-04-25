  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan sivillerin yoğun olduğu tren istasyonlarına füzeli saldırı!
Dünya

Rusya’dan sivillerin yoğun olduğu tren istasyonlarına füzeli saldırı!

Rusya’nın tren istasyonlarına füzeli saldırıda bulunması sonrasında Ukrayna’nın doğusundan kaçışlar hızlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 11:16:00 -
Rusya’dan sivillerin yoğun olduğu tren istasyonlarına füzeli saldırı!

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş  61 gününde devam ederken, Ukrayna'nın 5 farklı tren istasyonuna füzeli saldırı düzenlendi.

"Çok sayıda ölü ve yaralı"

Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin 

orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi. 

Hedef asker ve mühimmat

Daha önce de benzer saldırılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, Ukrayna'ya askeri mühimmat taşıyan trenler ile askeri hareketliliğin yaşandığı istasyonların hedef alındığını duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay