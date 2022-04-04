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Dünya Rusya'dan sert tepki: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya'dan sert tepki: Karşılık vereceğiz

Rusya, Çekya'nın bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararına karşılık verileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 22:54:00 -
Rusya'dan sert tepki: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararına karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın geçen ay Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Bu nedenle Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Rusya'ya karşı provokasyonlardan dolayı protesto notası verildi. Çekya yönetiminin kasıtlı olarak ikili ilişkileri bozma yönünde izlediği çizgiyi pekiştiren bu düşmanca adım cevapsız kalmayacak." denildi.

Çekya Dışişleri Bakanlığının, sosyal medya üzerinden Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'ndeki çalışanları Ukrayna konusundaki pozisyondan vazgeçmeye çağıran paylaşımlar yaptığı belirten açıklamada, bunun "Rusya'nın içişlerine müdahale" olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Prag, Rusya ile tüm bağları gayretle yok ederek, eylemleriyle ilişkilerimiz için uzun vadeli olumsuz sonuçlar yarattığının farkında olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, 29 Mart'ta bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıklamıştı.

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