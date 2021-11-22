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Dünya Rusya'dan şaşırtan tavır! PKK heyetini ağırlayacak
Dünya

Rusya'dan şaşırtan tavır! PKK heyetini ağırlayacak

Terör örgütü PKK’nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Amed, Rusya'da bazı görüşmeler gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 02:51:00 - 2021-11-22 02:53:16
Rusya'dan şaşırtan tavır! PKK heyetini ağırlayacak

Rudaw'da yer alan bilgilere göre; Amed başkanlığındaki heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile Şam'la diyalog konuları ele alınacak.

ABD'de temaslarda bulunmuştu

İlham Ahmed, ekim ayında da Washington’da temaslarda bulunmuştu.

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