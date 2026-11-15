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Dünya Soyadını plakaya yazdırdı, hayatının şokunu yaşadı! 40 bin dolarlık borçla karşılaştı
Dünya

Soyadını plakaya yazdırdı, hayatının şokunu yaşadı! 40 bin dolarlık borçla karşılaştı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Soyadını plakaya yazdırdı, hayatının şokunu yaşadı! 40 bin dolarlık borçla karşılaştı

ABD New York’ta yaşayan 70 yaşındaki Carole Blank Brown’ın “BLANK” yazılı özel plakası, sistemde plaka bilgisi boş bırakılan yüzlerce park cezasıyla eşleşti. Brown’ın hesabına 40 bin doları aşan borç yansıtıldı.

ABD’nin New York kentinde özel plaka kullanan bir sürücü, sistem hatası nedeniyle yüzlerce park cezasıyla karşı karşıya kaldı. Carole Blank Brown’ın kızlık soyadını taşıyan “BLANK” plakası, plaka numarası girilmeden kaydedilen cezalarla otomatik olarak eşleştirildi.

 

400’den fazla ceza hesabına yansıdı

Brown, kırmızı BMW’sinin kayıt işlemlerini yeniledikten sonra 400’den fazla ödenmemiş park cezasının kendi aracına bağlandığını fark etti. Cezaların toplam tutarı 40 bin doları aştı.

Yapılan incelemede, söz konusu cezalarda plaka bölümünün boş bırakıldığı ve sistemin “blank” ifadesini gerçek bir plaka numarası olarak algıladığı ortaya çıktı.

 

Aylarca itiraz etti

Brown, yanlış kayıtların kaldırılması için aylar boyunca ilgili birimlere başvurdu ve çeşitli duruşmalara katıldı. Cezalar hakimler tarafından tek tek iptal edildi. Ancak Brown özel plakasını teslim ettikten sonra bile bir süre yeni cezalar gelmeye devam etti. Sorun daha sonra ilgili birimin müdahalesiyle giderildi.

 

“BLANK” plakası bir daha verilmeyecek

Yetkililer, sistem hatasının nasıl oluştuğuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı. Motorlu araçlar kurumu ise “BLANK” plakasının yeniden tahsis edilmeyeceğini bildirdi. Brown’ın yeni plakası ise kızlık soyadının tersten yazılmış hali olan “KNALB” oldu.

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