Rusya'dan şantaj ve tehdit: Türkiye üzerinde planlarımız var

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Avrupayı yakından ilgilendiren bir sorun var: Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine sevkıyatı.

Savaş halindeki Kiev ve Moskova'nın transit geçiş anlaşması bu sene sonunda doluyor. Ukrayna'nın bu anlaşmayı yenilememe ihtimali bulunuyor.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğunu belirterek, "(Ukrayna'nın Rusya ile transit anlaşmasını uzatmaması) Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." dedi.

TÜRKİYE GAZ MERKEZİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik dünkü açıklamasını değerlendiren Peskov, "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

“UKRAYNA’NIN BU KARARI AVRUPALILARA ZARAR VERECEK”

Avrupa'da bazı ülkelerin hala Rus gazı tükettiğine işaret eden Peskov, "Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"RUS GAZI, ABD’YE GÖRE AVANTAJLI BİR KONUMDA"

Peskov, Rus gazının ekonomi ve güvenilirlik anlamında ABD gazına göre avantajlı bir konumda olduğunun altını çizdi.

KURSK'TAKİ NÜKLEER TEHLİKE

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dün Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Peskov, "Ukrayna tarafının nükleer bir tehlikeyi körüklemekten duyduğu suçluluk aşikardır." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Grossi, dün Rusya ile Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

NORVEÇ DE AĞIR BAKIMA GİRİYOR

Bloomberg News'un haberine göre, Norveç'in devasa doğal gaz endüstrisi, kıtanın geneli için kritik bir zamanda yıllık ağır bakım çalışmalarına başlamak üzere.

Ağustos sonundan itibaren yaklaşık üç hafta boyunca Avrupa, İtalya veya Fransa'nın günlük gaz ihtiyacına eşdeğer bir akıştan mahrum kalacak.

Talebin genellikle düşük olduğu yaz aylarında gaz tesisleri için rutin bir uygulama olan bu çalışmalar, yoğun fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir döneme denk geldiği için bu kez riskler daha da yüksek.

Dünyanın diğer bölgelerindeki sıcak hava dalgaları yakıt için rekabeti arttırdığı için Avrupa gaz piyasası bu yaz kesintilere karşı özellikle hassas oldu. Tüccarlar, Ukrayna sınırındaki bir saldırının ardından Rusya'dan gelen akışların olası bir durmasına hazırlanıyor ve Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması daha fazla sorun yaratabilir.

Rabobank'ta Avrupa enerji stratejisti olan Florence Schmit, "Avrupa zaten zorlanıyor. Planlanan bakım sezonundaki herhangi bir sapma, özellikle bu yıl gaz mevcudiyetinde ve dolayısıyla piyasa fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir" dedi.