Rusya'dan Rus turistler için flaş karar

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Rus turistlerin son 20 yılda dışarıda harcadığı kaynakların farklı ülkelerin turizm altyapısının gelişimine katkıda bulunduğunu, artık "milli kalkınma" dönemi beklendiğini söyledi.



Rus turistlerin bazı ülkelere tatile gitmemesin dünyada 7 milyar dolarlık kayba yol açacağı tahminini aktaran Çernışenko, “Yapmamız gereken, bu 7 milyarın Rusya turizm endüstrisine gitmesi. Aslında bu rakam çok daha fazla. Çünkü Rusya, 20 yıl boyunca 300 milyar dolar çıkardı” dedi.



Çernışenko, uluslararası popüler turizm destinasyonlarında Rus turistlerin sağladığı kaynaklarla turizm altyapılarının geliştirildiğini belirtti.



Başbakan Yardımcısı ayrıca, Rusya’da son bir yılda turizm altyapısının çok hızlı geliştiğinin ve bu temponun korunması gerektiğinin altını çizdi.