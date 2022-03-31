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Dünya Rusya'dan Polonya'ya misilleme! Banka hesaplarını dondurdu
Dünya

Rusya'dan Polonya'ya misilleme! Banka hesaplarını dondurdu

Polonya'nın Rusya’nın Varşova Büyükelçiliğine ait banka hesaplarını dondurarak 2 milyon euroyu bloke etmesine misilleme yapan Rusya, Moskova Büyükelçiliğinin banka hesaplarını dondurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 00:43:00 - 2022-03-31 00:53:47
Rusya'dan Polonya'ya misilleme! Banka hesaplarını dondurdu

Rusya, Polonya’ya misilleme yaparak Moskova Büyükelçiliğinin banka hesaplarını dondurdu.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sürerken, Polonya geçtiğimiz haftalarda, Rusya’nın Varşova Büyükelçiliğine ait banka hesaplarını dondurarak 2 milyon euroyu bloke etmişti. Polonya’nın hareketinin ardından Rusya’da Polonya’ya misilleme yaparak, Polonya’nın Moskova Büyükelçiliğinin banka hesaplarını dondurdu. Rusya’daki Polonya büyükelçiliğinde görevli Polonyalı memurların şahsi faturalarını ödemekte bile sıkıntı yaşayabilecekleri bildirilirkne, banka hesaplarında bloke edilen paraya ilişkin açıklama yapılmadı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Bu karar, ülkemize bir misilleme. Büyükelçiliğimizin elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyeceği, çalışanların maaşlarının ödenemeyeceği ve elçilik araçlarına yakıt dahi alamayabileceğimiz bir duruma sebebiyet verecek" dedi.
Polonya makamları ise, henüz herhangi bir Polonyalı diplomatın Rusya’dan sınır dışı edilme durumunun olmadığını aktardı.

Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, Polonya’da diplomat kimliği altında casusluk görevi yürüttüğü tespit edilen 45 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirmişti.

Ruslara ait yaklaşık 38,5 milyon dolar değerindeki varlığı dondurmuştu

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller dün düzenlediği basın toplantısında, Polonya’da faaliyet gösteren Rusya’ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait toplamda 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığı dondurduklarını bildirmişti.

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