Rusya'dan petrol deposuna füze saldırısı! Ukrayna'da 'Sığınaklarda kalın' uyarısı
Rus ordusu, Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposuna füze saldırısında bulundu. Siren seslerinin yükseldiği Ukrayna'da 'sığınaklarda kalın' uyarısında bulunuldu.
Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 32’nci gününde devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrini hedef aldı.
'Sığınaklarda kalın' uyarısı
Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.