Rusya'dan Paşinyan'a kritik ziyaret

Sputnik'e konuşan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, "Rusya Savunma Bakanı, Erivan'a ulaştı. Şu anda Başbakan Paşinyan'la görüşüyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak, Aleksey Overçuk ve diğer Rus yetkililerin de bugün Erivan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Rus ve Ermeni temsilcilerin heyetler arası görüşmeler yapacağı ifade ediliyor.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Şoygu, Rus heyetinin Erivan'a 'büyük bir planla' geldiğini söyledi.

Şoygu, Dağlık Karabağ'da barışın tesisi için çok çalışma yapılması gerektiğini ve önlerinde yeniden kan akmasını engelleme görevi bulunduğu belirtti.