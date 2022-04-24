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Dünya Rusya'dan o iddialara yalanlama
Dünya

Rusya'dan o iddialara yalanlama

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, "İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:18:00 -
Rusya'dan o iddialara yalanlama

Rus Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı uluslararası medya organlarında yayımlanan söz konusu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan İran'ın Rusya'ya silah desteğine ilişkin haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası bazı medya organlarında, bir süre önce İran'ın, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere aralarında İran yapımı Bavar-373 savunma sisteminin de bulunduğu silahları, Irak üzerinden Rusya'ya gönderdiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

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