Rusya'dan maalesef kötü haber geldi! Türkiye yerine BAE'yi seçmeye başladılar

Antalya Sherwood Exclusive Kemer Otel’de düzenlenen Tourismjournal haber sitesi tarafından düzenlenen, Mesut Yar ile 'Burada Turizm Çok' isimli panelde konuşan Firuz Bağlıkaya, turizmin yılın ilk 2- 3 ayında iyi başladığını ancak Mayıs ayının çok kötü göründüğünü belirterek, ‘’Bu ayda özellikle Rusya pazarında ciddi düşüş var. Yılsonunda rakamların toparlayacağını düşünüyorum. 2019 rakamları ile kıyaslandığında bu ay sonunda belli olur’’ dedi.

Rus turist açısından türbülans yaşıyoruz

Avrupa pazarı için bir bekleme süreci göründüğünün altını çizen Bağlıkaya, ‘’Türkiye sunduğu ürünler ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Rusya’da savaştan dolayı yaşana durum beklenmeyen bir durumdur. Ruslar, Türkiye için 2-3 saatlik bir uçuşla ve uygun ulaşım bedeli öderken, şimdi uçuş beş saate çıkıp, fiyat yükselirken ambargo Rus turistin destinasyonları için Türkiye için avantajı ortadan kalktı. Ruslar 5 saatte Dubai’ye ya da başka ülkelere gidiyor. Böyle bir türbülans yaşıyoruz. Bir kaç sene sonra bu yaraların sarılacağı bir süreçten geçiyoruz’’ diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Rus turist sayısındaki azalışla ilgili açıklamalar yapmıştı. Çavuşoğlu, "Bu sene bir sıkıntımız var. 1 Mayıs Rusya bölgesinde önemli bir bayram. Geçen yıllarda Antalya'ya Mayıs başında çok sayıda Rus turist gelirdi Bu sene Rus turistleri göremiyoruz. Az sayıda Rus turist var. Bunun da sebebi muhalefetin sorumsuzca '14 Mayıs'ta biz seçilirsek Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacağız' açıklamaları. Ruslar Antalya'ya gelip de uçakların kalkmama riski ve dolayısıyla ülkelerine dönememe riski endişesi yaşadıkları için ilk defa bu Mayıs'ta geçen yıllarda gelen Rus turist sayısının çok altında Rus turist sayısı var. Ama diğer ülkelerden gelen turist sayısında artış yaşanıyor." demişti.

Turizm Ajansı

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