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Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

Türkiye'nin S-400 savunma sistemi aldığı Rusya, beşinci nesil olması beklenen savaş uçağı Su-57'nin seri üretimine başladığını duyurdu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Rusya, beşinci nesil olması beklenen savaş uçağı Su-57'nin seri üretimine başladığını duyurdu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 70'den fazla uçağın temini için bir sözleşme imzaladığını söyledi.

İlk prototip uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57 savaş uçağı, F-35'lerin en büyük rakibi olarak görülüyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
  1. Rusya
  2. su 57

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