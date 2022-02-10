Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna'yı terk edin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov ile Truss, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'Ülkeyi terk edin'

Toplantıda konuşan Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor." dedi.

Lavrov ayrıca,Truss'a Kiev yönetiminin Minsk Anlaşmalarını uygulama konusundaki "isteksizliğini" aktardı.

Rus Bakan, "Kiev'in Minsk Anlaşmalarını uygulamadaki isteksizliği etrafındaki durumu, Ukrayna'nın sadece bunları yerine getirmek istememesi değil, aynı zamanda onları açıkça reddetmesi nedeniyle ayrıntılı olarak açıkladık." diye konuştu.



Öte yandan Sergey Lavrov, Moskova ve Londra'nın Minsk kararlarını farklı şekillerde yorumladığını da söyledi.

"Minsk Anlaşmalarının farklı yorumluyoruz, ancak siyah beyaz yazılanlara farklı yorumlar yapmanın nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum." diye ekledi.