Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan "Moskova.Kremlin. Putin" programında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’deki G20zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdi.

Lavrov, "Görüşmede İdlib konusundaki mutabakat doğrulandı. Taraflar Türk meslektaşlarımızın aktif ve istikrarlı eylemlerine rağmen, hâlâ tüm aşırıcı grupların 20 kilometrelik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadığını belirtti" dedi.

Liderler silahsızlaştırılmış bölgeye yönelik mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar ve bu sırada militanların bu kritik mutabakatı sabote etmemesine yönelik tedbirler alınması konusunda da anlaştı.