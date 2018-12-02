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Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasıyla ilgili anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımlar atılması için fikir birliğine vardıklarını söyledi.

02 Aralık 2018 Pazar 16:01
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan "Moskova.Kremlin. Putin" programında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’deki G20zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdi.

Lavrov, "Görüşmede İdlib konusundaki mutabakat doğrulandı. Taraflar Türk meslektaşlarımızın aktif ve istikrarlı eylemlerine rağmen, hâlâ tüm aşırıcı grupların 20 kilometrelik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadığını belirtti" dedi.

Liderler silahsızlaştırılmış bölgeye yönelik mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar ve bu sırada militanların bu kritik mutabakatı sabote etmemesine yönelik tedbirler alınması konusunda da anlaştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:01
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  2. Türkiye
  3. Vladimir Putin
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Sergey Lavrov
  6. İdlib
  7. silahsızlaştırılmış bölge

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