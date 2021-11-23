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Dünya Rusya'dan korkutan iddia! ABD Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı
Dünya

Rusya'dan korkutan iddia! ABD Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:57:00 -
Rusya'dan korkutan iddia! ABD Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, ABD’nin Rusya’ya yönelik askeri faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

ABD’ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.

Şoygu, "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler." dedi.

Görüşmede Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.

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