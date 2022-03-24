Rusya'dan Kiev'e ağır bombardıman
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bombardıman yağdırdığı ve bir yakıt deposunun vurulduğu bildirildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları 29 gündür devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.
Yakıt deposuna saldırdı
Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.