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Dünya Rusya'dan Kiev'e ağır bombardıman
Dünya

Rusya'dan Kiev'e ağır bombardıman

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bombardıman yağdırdığı ve bir yakıt deposunun vurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 23:52:00 -
Rusya'dan Kiev'e ağır bombardıman

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları 29 gündür devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

Yakıt deposuna saldırdı

Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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