  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan kanlı plan! Wagner 500 asker gönderdi
Dünya

Rusya'dan kanlı plan! Wagner 500 asker gönderdi

Para karşılığında dünyanın farklı ülkelerinde kan döken Rusya'nın paralı asker gücü Wagner, Mali’ye 500 asker yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 18:57:00 -
Rusya'dan kanlı plan! Wagner 500 asker gönderdi

Rus paralı asker gücü Wagner grubunun, Mali’ye 500 asker gönderdiği belirtildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Rus paralı asker gücü Wagner grubunun 500 askeri dün Mali’nin başkenti Bamako’ya ulaştı.

Malili yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batılı ülkeler, bugün sabah yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti.

Açıklamada, Mali'ye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek "Sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma, terörle mücadele çabalarında Mali'yi ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak Mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Sahel'de Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Rus Wagner grubu olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay