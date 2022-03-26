Rusya'dan Japonya'ya gözdağı gibi adım

Dünyanın gözü Rusya işgali nedeniyle Ukrayna'ya kilitlenmişken, Moskova'dan Japonya'da gerilimi artıracak bir adım geldi. Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, topçu birlikleri de dahil 3 bin askerin düşman çıkarması senaryosu altında tatbikat gerçekleştirdiği kaydedilirken, keşif faaliyetleri için son teknoloji insansız hava araçlarının kullanıldığı ve tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerinin uygulandığı da ifade edildi.

Rusya köprüleri attı

Japonya basınında yer alan haberlerde, tatbikatın Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı. Moskova, geçtiğimiz hafta sürpriz bir adım atarak barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Japonya'nın "Ukrayna durumuyla ilgili ilişkilerde tek taraflı ve dostça olmayan kısıtlamalarından kaynaklandığı" belirtilirken, "Bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılması mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti.

Yıllardır süregelen kriz

Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Japonya, yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, gelişmelerin Rusya-Japonya ilişkilerini ne yönde etkileyeceği merak konusu olmuştu.