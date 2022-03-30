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Dünya Rusya'dan "İstanbul" açıklaması
Dünya

Rusya'dan "İstanbul" açıklaması

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da dün gerçekleşen müzakerelerine ilişkin Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kırım konusunda kapıları kapatan Peskov, "Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Rus bölgelerinin kaderi hakkında kimsenin tartışma hakkı yoktur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:55:00 - 2022-03-30 15:01:40
Rusya'dan "İstanbul" açıklaması

Ukrayna ile süren müzakereler hakkında Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Dün İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı:

"Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Ukrayna heyetiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını Putin'e bildirdi ve bugün medyaya yeni açıklamalar yapacak.

"Ukrayna taleplerini kağıda dökmeye başladı"

Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Rus anayasası Rusya'nın bölgelerinin kaderinin tartışılmaya açılmasını imkansız kılar. Ukrayna taleplerini kağıda dökmeye başladı, spesifik olmaları olumlu.

"Yapılacak çok iş var"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ciddi atılım görmedik, daha yapılacak çok iş var. Rus doğalgazının ruble cinsinden ödenmesine yönelik yeni mekanizma 31 Mart'ta yürürlüğe girmeyecek, süreç zaman alacak.

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