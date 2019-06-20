Rusya'dan İran'a S-400 teklifi: En kısa sürede almalı

Rusya'nın İran'a S-400 füze savunma sistemi satmasına karşı olduğuna dair haberlerin her iki ülke tarafından yalanlanmasından sonra dün Moskova'dan, Tahran yönetimine, “S-400 satabiliriz” önerisi geldi.

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD'nin Ortadoğu'ya füze kompleksleri gönderme kararının ardından İran'ın Rus S-400 füze savunma kompleksinin alma konusunu düşünmesini gerektiğini bildirdi.

"İran en kısa sürede S-499 almalı"

Şerin Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Bu sistemin (Patriot) her şeyden korunan ve kendi hava sahasını kapatmaya çalışan bir ülke tarafından kullanıldığını düşünüyorum. ABD'nin eylemlerinin kendi imkanlarını gösterme çabası olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Şerin, bu sebepten dolayı İran'ın en kısa sürede Rus S-400 kompleksleri alması gerektiğini belirterek, “İran tamamen korunacak. Sadece S-400 almayı planladıklarına dair sinyal bile onları koruyacaktır” dedi.