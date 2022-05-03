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Dünya Rusya'dan İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz
Dünya

Rusya'dan İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 03:17:00 -
Rusya'dan İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

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