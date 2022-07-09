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Dünya Rusya'dan Harkiv'e füzeli saldırı!
Dünya

Rusya'dan Harkiv'e füzeli saldırı!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 18:58:00 - 2022-07-09 19:12:47
Rusya'dan Harkiv'e füzeli saldırı!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrine füzeli saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 583 SİVİL ÖLDÜ

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ülkenin en çok zarar gören bölgelerinden biri olan Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko açıklamada bulundu. Vali Krilenko açıklamasında, "Rusya saldırılarının başlangıcından bu yana Donetsk Bölgesinde 583 vatandaş hayatını kaybederken, bin 517 kişi ise yaralandı. Volnovakha ve Mariupol’da hayatını kaybeden kişi sayıları ise belli değil. Rusya ölüm ve yıkım saçıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Donetsk’te bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların seyir halinde olduğu yola bir bombanın düştüğü ve araçların geri döndüğü görüldü.

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