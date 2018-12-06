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Rusya'dan Güney Kıbrıs'a uyarı!

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'deki askeri hamlesi sonrası Güney Kıbrıs'a uyarıda bulundu.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:22
Rusya'dan Güney Kıbrıs'a uyarı!

Ruslar, ABD ordusunun Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını attırması üzerine Güney Kıbrıs'ı uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında ABD'nin Güney Kıbrıs ile üs kurma pazarlıklarına başladığını söyledi.

"Rusya, ABD'nin bu hamlesine kayıtsız kalmayacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, Amerika'nın Güney Kıbrıs'a askeri üs kurma girişiminin bulunduğunu iddia etti. Zaharova basın toplantısında, "Amerikalı yetkililerin Güney Kıbrıs'ta yeni askeri üsler kurmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yürüttüğünü biliyoruz. Rusya, ABD'nin Kıbrıs'taki askeri varlığını artırmasına kayıtsız kalmayacaktır" dedi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 14 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:22
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Güney Kıbrıs

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