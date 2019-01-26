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Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe çağrısı yaptığı Venezuela'ya destek amacıyla 400 asker gönderdiği iddia edilen Rusya'dan açıklama geldi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması

Reuters haber ajansı dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2 korgeneral 10 uzman olmak üzere 400 askerini Venezuela'ya gönderdiğini bildirmişti.

Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Sputnik'e Venezuela'da bir grup Rus paralı askerin bulunduğu şeklindeki Reuters haberinin doğru olmadığını söyledi.

Zayemskiy, "Rus özel güvenlik şirketlerinin Venezuela'daki varlığı hakkında bir şey bilmiyorum. Bu yeni bir yalan haber." dedi.

​Reuters isimlerini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, sayıları 400'ü bulan Rus paralı askerlerin, Devlet Başkanı Maduro'nun güvenliğini sağlamak için Venezuela'ya gönderildiğini iddia etmişti.

Reuters'ın bu bilgiyi doğrulaması için ulaştığı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ellerinde bu iddiayı doğrulayacak türden bir bilgi olmadığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
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