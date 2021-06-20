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Ekonomi Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Talep patlaması yaşandı
Ekonomi

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Talep patlaması yaşandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılacağının duyurulmasının ardından beklentilerin çok üzerinde bir talep patlaması yaşandığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 17:52:00 -
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Talep patlaması yaşandı

Zvezda televizyonuna demeç veren Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya hükümetinin Türkiye'yle uçuşları 22 Haziran'dan itibaren yeni başlatma kararı almasının ardından yaşanan talep yoğunluğunu anlattı.

Lomidze, "Türkiye'yle uçuşların yeniden başlatılacağının açıklanmasından hemen sonra, yarım saat içinde tur operatörleri ve tur acenteleri bu ülkeye uçmak isteyen turistlerden yüzlerce başvuru aldı. Çoğu kişi, hemen 22 Haziran'da uçmak istiyor" dedi.

Yaklaşık yarım milyon turistin Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye gidememesi nedeniyle turizm sektörünün elbette bir canlanma beklediğini kaydeden Lomidze, "Ancak bu kadar keskin bir talep patlaması ve cuma akşamından itibaren başvurularda görülen artış, tur operatörleri ve tur acentelerinin beklentilerini aştı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk gitmek isteyenlerin daha önce tur satın alıp tatile gidemeyenler olduğunu söyleyen Lomidze, birçok kişinin bu tur paketlerini hangi koşullarda ve ne zaman kullanabileceklerini sorduğunu belirtti.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.

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