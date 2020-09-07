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Dünya Rusya'dan flaş Libya açıklaması!
Dünya

Rusya'dan flaş Libya açıklaması!

Moskova'nın Libya'daki sorunun diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:17:00 - 2020-09-07 18:20:44
Rusya'dan flaş Libya açıklaması!

Libya'da darbeci Hafter'in tarafında yer alan Rusya'dan Libya ile ilgili bir açıklama geldi.

Bugün yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Libya'da acilen bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rus Bakan Lavrov, Moskova yönetiminin Libya'da diyalogdan yana olduğunu iddia etti.

Öte yandan Lavrov Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etmek için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Lavrov bu açıklamayı Beşar Esad ile Suriye'de görüştükten sonra yaptı.

Libya'nın batısına hakim olan ve uluslararası tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) Ağustos ayında ateşkes ilan etmiş ve ülkenin ana gelir kalemi olan petrolün ihraç edildiği terminallerin tekrar açılması çağrısında bulunmuştu.

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