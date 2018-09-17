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Rusya'dan flaş dolar mesajı!

Kremlin Sözcüsü Peskov, rezerv para olarak Amerikan dolarına alternatif arayan Asya ve Avrupa ülkelerinin sayısının giderek arttığını belirtti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:17
Rusya'dan flaş dolar mesajı!

Rossiya 1 televizyonundaki ‘Moskova. Kremlin. Putin' programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doların onlarca yıldır dünyanın temel rezerv parası olduğunu kaydederek, "Doları çıkaran ülke olarak ABD birden, bu rezerv parasına güveni sarsmaya başlayan adımlar atmaya başlıyor. Sadece Doğu'da değil, Avrupa'da da ABD dolarına bağımlılığı nasıl minimize edebileceklerini düşünmeye başlayan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Onlar birden şunu anladı, a) bu mümkün, b) bunu yapmak lazım ve c) yapabilen canını kurtarsın ve bunu en kısa zamanda yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Sallanan sistemin yerine yeni bir mihveri koymak hiç de kolay bir iş değil. Ama alternatif arayışının başlaması bir gerçek" diye kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:17
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