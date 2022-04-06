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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:56:00 - 2022-04-06 12:16:58
Rusya'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz

Fransız LCI televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

"Rusya, Zelenskiy'in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor" diyen Peskov, "Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar yaratmak için bir iyi niyet göstergesi" ifadesini kullandı.

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