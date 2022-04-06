Rusya'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti.
Fransız LCI televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.
"Rusya, Zelenskiy'in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor" diyen Peskov, "Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar yaratmak için bir iyi niyet göstergesi" ifadesini kullandı.