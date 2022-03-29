Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye'ye minnettarız

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı. İstanbul'da yapılan görüşmede "bazı konularda uzlaşı" çıktı.

"Türkiye'ye minnettarız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ve genelde sorunun çözümü için ara buluculuk rolü ve ara buluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarız" ifadelerini kullandı.

Rus heyet: Görüşmeler yapıcı

Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

Müzakerelerin bittiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı’na sunacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Medinskiy, Rus Savunma Bakanlığının Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldığına da dikkati çekmişti.