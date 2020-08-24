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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye ihraç etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:29:00 -
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’nda ortaya atılan iddiaya göre, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin satın alabileceği gündeme bomba gibi düşmüştü. Rus tarafı ortaya çıkan iddiaların mümkün olduğunu duyurmuştu.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, ABD tarafının iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Dmitriy Şugayev, Türkiye’nin S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni ihraç etmesinin yapılan anlaşmalar gereği Rusya’dan izin almasına bağlı olduğunu söyledi.

‘Ankara'nın böyle bir talebi olmadı'

Şugayev, Türkiye’nin S-400’lerin ihracı ile ilgili herhangi bir talebinin bulunmadığını söyleyerek ‘Bu ihtimal dışı’ dedi.

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