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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Operasyon devam edecek
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Operasyon devam edecek

ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yeni uzun menzilli füze sevkiyatı olasılığını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel askeri operasyon devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 17:05:00 -
Rusya'dan flaş açıklama: Operasyon devam edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin silah kontrolüne yönelik yasal ve anlaşma çerçevelerini yok ettiğini belirterek, "NATO'ya ait uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna'nın çıkarları için Rusya'ya karşı çalıştığını görüyoruz. Bunlar bizim için görmezden gelemeyeceğimiz çok düşmanca bir ortam yaratıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın, anlaşmanın devamını son derece önemsediğini vurgulayan Peskov, "Aslında bu uygulanabilir olarak kalan tek antlaşma çünkü ABD güvenlik ve silah kontrolüne yönelik tüm yasal ve anlaşma çerçevelerini yok etti." diye konuştu.

NATO'nun tüm askeri altyapısıyla Rusya'ya karşı faaliyet gösterdiğine işaret eden Peskov, "NATO'ya ait uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna'nın çıkarları için Rusya'ya karşı çalıştığını görüyoruz. Bunlar bizim için görmezden gelemeyeceğimiz çok düşmanca bir ortam yaratıyor." dedi.

"Özel operasyonlar devam edecek"

Peskov, Ukrayna'ya yönelik yeni uzun menzilli füze sevkiyatı olasılığını da değerlendirerek, "Bu, gerilimi körüklemenin bir yolu ve ek çaba vermemizi gerektirecek. Ancak gelişmelerin seyrini değiştirmeyecek ve özel askeri operasyon devam edecek." ifadesini kullandı.

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