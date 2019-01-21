0553 313 94 23

Rusya'dan Facebook ve Twitter'a karşı atak! Resmen duyurdular

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia ettiği sosyal medya platformu Facebook ve Twitter hakkında idari işlem başlatıldığını duyurdu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
Rusya'dan Facebook ve Twitter'a karşı atak! Resmen duyurdular

Rusya, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Twitter ve Facebook için kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle idari işlem başlattı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rus kullanıcıların kişisel veri tabanlarının Rusya'da korunmasına yönelik Facebook ve Twitter sosyal ağlarını yöneten şirketlerden yazılı talepte bulunulduğu hatırlatıldı.

Bu talep üzerine firmaların resmi olarak verdiği cevapta kişisel veri tabanlarının korunması ile ilgili yasanın şu anda veya gelecekte uygulanması konusunda bir bilgi yer almadığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, Roskomnadzor her iki şirkete karşı idari işlem başlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Rus sunucularda tutmak zorundalar

Rusya'da 2015'te yürürlüğe giren kanuna göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rus vatandaşlarına ait kişisel bilgileri Rusya'daki sunucularda tutması gerekiyor.

Söz konusu yasaya uymadığı gerekçesiyle Rusya'da ilk olarak profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn, ardından anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim yasağı getirilmişti.

Roskomnadzor, bir süre önce kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Facebook'un engellenebileceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
  1. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor)
  2. Facebook
  3. Twitter
  4. sosyal medya
  5. kişisel gizlilik
  6. idari soruşturma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı
    1. Financial Times, İstanbul'da yaşamak..
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. TCMB döviz kurları
    4. Schneider Electric, yeni nesil çalışma..
    5. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    6. CHP'li Eren Erdem'e şok! Yine reddedildi
    7. Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan..
    8. TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat..
    9. Makedonlar yazdı: Olcay Adın ile..
    10. 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis..
    11. Darbe girişimi sırasında hava..
    12. Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi
    13. Darbeyi yöneten hainlere istenen ceza
    14. 15 Temmuz'da pilotlara bombalama..
    15. Muğla'da şiddetli yağış
    16. Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde..
    17. Suriye'deki saldırıda ABD kayıp vermedi
    18. Moro Müslümanları referandumu tamamladı
    19. Hamas ve FDHKC İsrail'in Suriye'ye..
    20. Terk edilmiş ahırı, milyon dolarlık..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!