Rusya'dan Ermenilere yardım gidiyor! Azerbaycan Rusya'yı yardım etmekle suçladı, kınadı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü askerleri eşliğinde Ermeni silahlı grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatlarının devam ettiğini duyurdu.

Azerbaycan'dan Rusya açıklaması: Ermenilere yardım ediyorlar!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’a geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü birliklerinin yasa dışı olarak Ermeni silahlı gruplara ait askeri araçlara bir kez daha eşlik ettiğinin gözlemlendiği bildirildi. Rus barış gücüne ait 1 adet savaş aracının gözetimi altında Ermenilere ait 2 adet kamyon hareket ederken Azerbaycan birliklerinin teknik gözetim araçları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı. Rus barış gücünün Ermeni silahlı grupların yasa dışı askeri sevkiyatlarına eşlik ettiği anların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.



"Yeni provokasyonlara zemin hazırlıyor"

Açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Karabağ ekonomik bölgesine mayınlar da dahil olmak üzere insan gücü, silah ve mühimmat taşımasının ve bu konuda yeni geçiş yolları bulma girişimlerinde bulunmasının üçlü deklarasyonun hükümlerinin ağır bir ihlali olduğu ve bölgede artan gerilim ve Ermenilerin yeni provokasyonlarına zemin hazırladığı ifade edildi.

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