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Dünya Rusya'dan dünyayı endişelendiren açıklama: Gerekirse oraya da gireriz
Dünya

Rusya'dan dünyayı endişelendiren açıklama: Gerekirse oraya da gireriz

Rusya dünyayı endişelendiren açıklamasında Transdinyester'deki duruma müdahale edilmesini gerektirecek bir senaryo istemediklerini belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov ise durumu dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 16:24:00 -
Rusya'dan dünyayı endişelendiren açıklama: Gerekirse oraya da gireriz

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de bir yönetim binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, bu bölge için bir açıklama yaptı.

Transdinyester'deki saldırıların terör, provokasyon ya da holiganlık olduğuna kadar vermek için soruşturmaların sonuçlarını bekleme çağrısı yapan Rudenko, Moskova'nın, Moldova'daki sözde özerk bölge Transdinyester'deki duruma müdahale edilmesini gerektirecek bir senaryonun yaşanmasını istemediğini söyledi:

"Soruşturmalar sonucunda bunların arkasında komşu bölgelerde şiddeti kışkırtmak isteyen güçlerin bulunduğunun ortaya çıkmasını hiç istemeyiz. Soruşturma, tüm gerekli parametrelere ilişkin olarak yürütülecek ve sorumluların cezalandırılacağını umuyoruz."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ettiğini söyledi.

Rus komutanın tehdidinden 2 gün geçti

Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev'in geçtiğimiz günlerde Transdinyester'e yönelik sözleri derin endişe yaratmıştı:

"Ukrayna'nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester'de bir çıkış yolu sağlayacak."

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