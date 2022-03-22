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Dünya Rusya'dan dünyaya nükleer tehdit
Dünya

Rusya'dan dünyaya nükleer tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Lideri Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 22:44:00 - 2022-03-22 22:55:13
Rusya'dan dünyaya nükleer tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir" yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamadı

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı" yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor" dedi.

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