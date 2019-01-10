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Rusya'dan dolara ağır darbe!

Rusya Merkez Bankası, 100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euroya çevirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:41
Rusya'dan dolara ağır darbe!

Rusya, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdürürken, Rusya Merkez Bankası'ndan çalışmaların meyve verdiğini gösteren önemli bir açıklama geldi.

Rusya Merkez Bankası'nın yayınladığı son çeyrek dönem raporuna göre banka, 100 milyar dolarlık rezervini çeşitli para birimlerine çevirerek Mart-Haziran 2018 döneminde doların Rus dış rezervlerindeki payını 43.7'den 21.9'a düşürdü.

Dolar rezervinden aktarılan fonlarla euro rezervi yüzde 32, yuan rezervi yüzde 14.7, pound rezervi yüzde 6.3, yen rezervi yüzde 4.5, Kanada doları yüzde 2.3 ve Avustralya doları yüzde 1 artırıldı.

Rusya ve Çin'in ticaret hacmi 100 milyar doları aştı

Bu arada Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Aralık 2018'de Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Rusya doların etkisini azaltmak için 4 aşamalı plan uyguluyor

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:41
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