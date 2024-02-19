Rusya'dan dikkat çeken karar: Dev banka HSBC tamamen çıkıyor! Kritik yeni paylaşım! Putin satışını onayladı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışına onay verdi! ABD, Expobank’ı Aralık 2023’te yaptırım listesine alması büyük tepki çekmişti!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rus özel ticari banka Expobank, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin tamamına sahip olacak.
Rusya’da stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması "dost olmayan" ülkelerden yatırımcılara Ağustos 2022’de yasaklanmıştı.
Söz konusu yasağın ardından işlemler yalnızca Putin’in izniyle gerçekleştirilebiliyor. ABD, Expobank’ı Aralık 2023’te yaptırım listesine almıştı. (borsatek)