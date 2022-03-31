Rusya'dan deniz mayını uyarısı

Ukraynalıların Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, “Ayrıca 60’tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev’in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor” dedi.

'Mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var'

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü ve armatör şirketlerin liderliğini, yabancı devlet gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışlarının güvenliğini sağlamaya ve engellemeye yönelik önlemler almak için Kiev’e baskı yapmalarına çağıran Mizinstsev, “Karadeniz ülkelerinin kıyıları boyunca demirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var” dedi.