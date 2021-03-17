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Gündem Rusya’dan çok önemli açıklama Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!
Gündem

Rusya’dan çok önemli açıklama Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan, Rusya’nın Türkiye ile zor, ancak sonuç veren bir işbirliği olduğunu belirten ve 'tek engelin Türkiye'nin NATO üyesi olması' açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 12:11:00 -
Rusya’dan çok önemli açıklama Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!

Kazak tengrinews.kz'ye dikkat çeken açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Türkiye ile ilişkilerden söz edecek olursam, kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var. Bunlar ortak çalışmalarımız. Zor olmasının nedeni ise engellenmemiz, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının engel oluşturması. Bu elbette bir engel" diye konuştu.

"Kendi başına eşsiz bir tecrübe"

Bununla birlikte, işbirliği yapan iki ülkeden birinin NATO üyesi olup diğerinin olmayışının kendi başına eşsiz bir tecrübe olduğunu belirten Şoygu, şöyle devam etti: Ancak bu ülkeler ortak bir dil buluyor, ortak çalışmalar, operasyonlar yürütüyor, imkansız görülen yerlerde dahi uzlaşma noktası buluyor. Çözüm yöntemleri buluyoruz. Sözgelimi İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi. Bize göre, Suriye’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması, bu tür krizlerin çözümünde yeni bir sayfa, yeni bir mekanizma.

Ortak devriyeler

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye gerçekleştirdiğini de hatırlatan Şoygu, "Teröristlerle birlikte mücadele ediyoruz. Ortak hava sahasında da sık sık birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda geçiş noktasını düzenliyor ve kontrol ediyoruz, göçmenlerle birlikte ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ

Şoygu, Rusya ile Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki durumun çözüme kavuşturulması konusunda işbirliği yaptığına da dikkat çekti.

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Yorumlar

saffet

duyduğum en dogru haber NATO ülkesi AMERIKA ve AVRUPA bize Pkk ile engel olurken rusya her konuda sorunsuz işbirliği yapıyor
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