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Rusya'dan bomba iddia! Saldırı hazırlığı var

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin Donbass’a saldırı amaçlı birlikler gönderdiğini, Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazır olduğu yönünde bilgiler aldıklarını açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
Rusya'dan bomba iddia! Saldırı hazırlığı var

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal ettiği iddiasının dayanağı olmadığını, ayrıca Kiev’in Donbass’a saldırı amaçlı birlikler gönderdiğini, Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazır olduğu yönünde bilgiler aldıklarını açıkladı.

Zaharova, "Son günlerde Ukrayna ordusunun Donbass'ta güç kullanma ihtimali üzerine aktif şekilde hazırlanmaya başladığı yönünde aldığımız bilgiler giderek sıklaşıyor. Gürültüden bir perdenin arkasında, Rusya'nın saldırgan eylemleri olduğu iddialarıyla Kiev, uluslararası toplumun dikkatini Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalışırken, bölgeye saldırı amaçlı birlikler gönderiliyor, bu birlikler daha sonra temas hattına yayılıyor" şeklinde konuştu.

'Sıkıyönetim provokasyona kılıf uydurma'

Zaharova, Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun Donbass’ta yeni bir provokasyon hazırlama niyetini saklamaya yönelik bir kılıf, kamuflaj olarak nitelendirdi.

Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal ettiği iddiasının dayanağı olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
  1. Pyotr Poroşenko
  2. Zaharova
  3. Rusya
  4. Ukrayna
  5. ABD

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